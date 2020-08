En marcha el remake de El Príncipe de Bel-Air, con un giro dramático

Hace ahora más de un año, Morgan Cooper rodó un corto que versionaba la historia de la intro de El Príncipe de Bel-Air, la mítica comedia de los noventa que lanzó al estrellato a Will Smith, ubicando su historia en la actualidad y dándole un giro más dramático.

Ese corto de apenas tres minutos se convertirá ahora en una serie en el remake que, según informa The Hollywood Reporter, ya desarrollan Cooper junto al propio Will Smith. Un proyecto que ahondará en el tono más dramático de la historia de ese joven problemático de Filadelfia al que su madre, incapaz de enderezar su camino, manda a vivir con sus adinerados tíos en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles, y por el que ya pujan los grandes servicios de streaming como Netflix, HBO Max o Peacock.

La serie contará con Will Smith como productor ejecutivo junto con los productores originales Quincy Jones, Benny Medina y los creadores de la serie Andy y Susan Borowitz. Chris Collins estará al mando como showrunner y coescribirá el guión con Cooper.

"Por muy divertidos que fueran los episodios, había una capa completamente diferente que no se podía abordar como sí podrías hacerlo en un drama de una hora y temporadas de ocho episodios. La aproximación dramática de estas ideas supone que se pueden utilizar las historias existentes, pero no parecerá que estás rehaciendo un episodio porque la trama será completamente nueva desde esa perspectiva dramática", señaló Will Smith tras ver el cortometraje hace un año.

El Príncipe de Bel-Air se emitió durante seis temporadas desde 1990-1996 en NBC y junto a Will Smith, estaba protagonizada por James Avery, Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons, Tatyana M. Ali, Joseph Marcell y Janet Hubert-Whitten/Daphne Maxwell Reid.

*Europa Press