"Es muy simple": La Liendra cambiará la lujosa camioneta Porsche que se compró

Así lo dio a conocer el generador de contenidos Mauricio Gómez, mejor conocido como 'La liendra', que se sinceró con sus seguidores por medio de sus redes sociales y afirmó que pondrá a la venta el automotor de la lujosa marca porque no se siente identificado con ella y desea adquirir un nuevo modelo, a solo dos semanas de comprarla.

“Resulta que, como ustedes saben, hace poquito me compré la mionca, la Porsche; pero resulta que no quiero sonar malagradecido con la vida, pero siento que no me gusta, siento que no es el carro que me representa”, indicó el influenciador.

Se sabe que el auto es un Porsche Cayenne GTS con varios detalles de lujo como rines especiales, luces traseras oscurecidas y un motor V8 de 4.0 litros. Un vehículo de una referencia similar puede costar más de 174 mil dólares en el mercado, lo que equivale a 650 millones de pesos aproximadamente.

Aseguró que, pese a que el automóvil tiene un buen aspecto, su carro soñado es un Hummer 2021:

“Sí, muy bonito, muy buena marca, muy espectacular, pero a mí me gustan los carros grandes. Mi camioneta de los sueños es la Hummer 2021 pero sale en 2023, aún ha salido. Entonces, parce, como que el carro no me representa, siento que me gusta, pero no es la que me quisiera tener”, explicó.

Asimismo, explicó las razones por las cuales considera que la camionera de la marca Hummer va más con su personalidad y estilo: “Esta camioneta, es demasiado simple, demasiado sencilla, demasiado top; y a mí no me interesa tener un carro porque la marca sea costosa. No. A mí me interesa tener algo que a mí me guste (…) Siento que estoy engañando a mi gusto”.