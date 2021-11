“No lavo ni mi ropa”: La Liendra sobre supuesta investigación por lavado de dinero

El reconocido influenciador Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, realizó un juego de ‘preguntas y respuestas’ con sus fans a través de su cuenta de Instagram, red en la que tiene casi 6 millones de seguidores.

Una de las preguntas que más llamaron la atención de la comunidad fue en la que uno de sus seguidores le preguntó sobre si era verdad que lo estaba investigando por lavado de dinero.

“Eso es falo. No lavo ni siquiera mi ropa. Si algo tengo en mi vida es que no me gusta recibir plata maluca o plata mala, me gusta solo el dinero bueno, que no le haga daño a nadie. Pago todos mis impuestos, muchos, pero todos. Se los juro”, fueron las palabras con las que La Liendra le respondió a su fan.

La respuesta del influencer generó todo tipo de comentarios en las redes: desde gente que le cree, hasta personas que siguen dudando de su labor.

“Todo lo del pobre es robado, qué estrés (…). Le gusta el dinero fácil de presumir (…). Acá en Colombia todo el que tiene es de plata ilegal (…). Nunca va a decir que sí”, fueron algunos de las reacciones.