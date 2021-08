“Es una injusticia y me duele”: Andrea Valdiri rechaza condena de Epa Colombia

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, fue condenada por Tribunal de Bogotá a cinco años de prisión intramural, sin opción de casa por cárcel, una inhabilitación para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber por el mismo término de la sanción principal y el pago de una multa de 492 salarios mínimos.

La decisión del magistrado sobre el destino de la exitosa empresaria de las keratinas en Colombia ha generado un malestar general entre los cibernautas, donde varios famosos y hasta políticos se han pronunciado sobre este fallo.

Lea aquí: "Más fuertes que nunca": novia de Epa Colombia publica un mensaje de apoyo

Andrea Valdiri no dudó en expresar su molestia y por medio de Instagram manifestó que la condena a su amiga era una completa "injusticia", y que le molestaba el castigo que recibe una mujer que dejó atrás su cuestionado pasado para resocializarse y crear empresa y empleo.

“Yo no soy de meterme en la vida de nadie, pero sí quiero opinar porque la conozco, porque sé el bonito corazón que tiene, porque ella ha vivido un proceso, porque ha mejorado, de lo negativo sacó algo positivo. Les hablo de Epa, una niña que emprendió, que reconoció sus errores que muy pocas personas lo hacen. Tú has cometido errores, yo he cometido errores y lo importante es mejorar y cambiar.”, aseguró la bailarina barranquillera en un video en Instagram.

Le puede interesar: “Estrafalaria condena”: Gustavo Petro se solidariza con Epa Colombia

La empresario aseguró que la condena para Barrera podría ser entendida como un desproposito de la justicia, al implementar un espejo a las juventudes en Colombia que han delinquido.

"Díganme ustedes que es más asertivo, meter a esta pobre pelada a la cárcel o que ella sirva de ejemplo para muchos jóvenes de barrios vulnerables, que de lo negativo sacó algo positivo, que emprendió, que ayudó. Entonces mis amores, esto para mi es una injusticia y la verdad sí me duele”, comentó.