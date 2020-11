España galardonó al pintor colombiano David Manzur con la Orden de Isabel la Católica

El pintor colombiano David Manzur pasó por los micrófonos de La Hora Del Regreso para hablar sobre su condecoración con la Orden de Isabel la Católica.

“No tengo palabras. Hasta ahora me he sentido abiertamente apabullado con este honor. Para mí ha sido el regreso a España, donde me crie y el lugar que tengo como punto de partida de mi vida”, dijo.

“El señor embajador me entregó la medalla y sentí que España entera me abrazaba”, añadió.

Asimismo, Manzur detalló cuál fue la trascendencia del país ibérico en la creación de sus obras.

“A mí me tocó la guerra civil cuando era niño, la Revolución Española, me tocó la Segunda Guerra Mundial (…). Sevilla, Barcelona y Las Palmas son lugares que indudablemente siguen siendo una influencia visual por aquellas imágenes”, comentó.

“Los colegios cristianos, católicos fueron muy buenos conmigo porque yo no tenía la claridad de quiénes eran mis padres”, agregó.

Por otro lado, resaltó la importancia de la comunidad judía en su vida, pues aseguró que “en el mundo judío siempre fui apoyado”.