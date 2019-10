Esta es la historia detrás del famoso meme de “Hide the Pain Harold”

En micrófonos de W Radio, András Arató, protagonista del famoso meme que recorre el mundo “Hide the Pain Harold”, contó detalles del momento en el que se enteró que sus fotografías estaban circulando por internet.

Inicialmente, Arató confesó que cuando vio su foto no quería aceptarla, pero posteriormente se resignó y decidió aceptarla para sacar beneficio de ella, “al buscarme en Google encontré unas fotos mías de memes, al principio no me gustó”.

Además explicó que el nombre de “Hide the Pain Harold” le fue otorgado por los mismos internautas que difundían sus fotos y aclaró que nunca se esperó que eso fuera a suceder en su vida “nunca imaginé ser famoso con esto, yo soy un ingeniero retirado, además soy una persona muy seria”.

“Este meme cambió mucho mi vida”, indicó Arató.