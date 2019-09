Esta temporada de 'Yo me llamo' es la más rica en calidad y cantidad: Amparo Grisales

Debido al estreno de la séptima temporada del programa ‘Yo me llamo’, los presentadores y jurados del programa compartieron durante el programa de Vicky Dávila lo que se pudo ver en el primer capítulo de esta nueva temporada.

Sobre el éxito que tuvo el primer capítulo, César Escola expresó que: “Fue espectacular, el agradecimiento a la audiencia que espera cada año las novedades y las emociones”.

En cuanto a lo que se pude esperar de los participantes comentaron que: “cuando nos llamaron lo primero que pensamos es ‘¿será que sí va a haber talento? Nos damos cuenta que Colombia tiene mucho talento porque las personas se preparan para presentarse en el programa.”

Una de las anécdotas que contó Jessi Uribe durante la entrevista y que más llamó la atención fue que: “Una vez yo estaba cantando en Putumayo en una discoteca, y miré Instagram, y el imitador mío estaba en Valencia, España, con sitio lleno”.

Además aseguraron que entre el equipo que conforma el programa hay una gran química y magia que permite que el ambiente laboral sea especial.

Para finalizar, comentaron sobre lo que podrán ver los espectadores en el segundo capítulo: “va a ser un capítulo increíble porque seguimos en Barranquilla, hay mucho talento y un nivel muy alto porque los participantes llegaron más que producidos”.

Por otro lado, Amparo Grisales expresó que aunque la critican mucho ha tratado de no exaltarse ni de pelear con la gente: “He tratado de no ser reactiva sino proactiva. Uno espiritualmente va evolucionando. A la gente a veces se les va la mano. Yo simplemente soy bacana y amorosa”.