Estoy desilusionada de Duque: Claudia Bahamón

Claudia Bahamon, modelo, presentadora y defensora del medio ambiente, participó en el programa de Vicky Dávila para hablar sobre lo sucedido con el periodista Yamid Amat, quien según ella, le sugirió que se operara los senos para poder hacer parte del entretenimiento del canal RCN. Frente a esto, Bahamón explicó que: “él no me dijo literal póngase, pero sí hubo esas insinuaciones. Yo creo que él estaba entrando en la moda de las presentadoras de entretenimiento, aún no estaba claro el concepto. Él quería que en el primer plano se viera algo de volumen.”

Además contó que no le dieron el puesto para el que ella estaba participando. “Yo me gané mi puesto como presentadora más que por mi talento, por mi simpatía. Me sacaron de arquitecta para ponerme frente a la cámara.”

Durante la entrevista, la colombiana también comentó sobre el video que realizó a través de sus redes sociales sobre el fracking: “Lo que pasa es que el tema se convierte en un tema de interés de todos. El problema es que lo más importante para nosotros es el agua, y es lo que se pone en riesgo con el fracking.”

Lea también: "No al fracking,recapacite", llamado de atención de Claudia Bahamón al presidente Duque

Sobre la percepción que tiene del presidente Duque, explicó: “cuando uno vota por alguien bajo unas promesas que nos hicieron, con mayor razón hay que reclamar. Me parece que Duque hace un oso terrible, me baso en lo que el él dice. Yo voté por Duque porque era candidato frente a otro candidato que no era de mi preferencia. Él dijo que no iba a haber fracking y yo voté por él de cabeza.”

Frente a la pregunta, de si se arrepiente por votar por él dejó claro que: “siempre nos arrepentimos por el que votamos porque siempre nos incumplen algo. Terminan incumpliendo su palabra.”

Para finalizar Bahamón contó que la han llamado desde comunicaciones del Gobierno para acordar una reunión para hablar sobre su inconformidad con el tema.