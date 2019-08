[Foto] El sexi toples de Carolina López que encendió las redes

La actriz es reconocida por participar en diferentes producciones colombianas que han impulsado su carrera, pero actualmente Carolina López se encuentra viviendo en Canadá desde hace casi un año por cuestiones laborales, en donde también encontró el amor, pues hace poco presentó a su novio canadiense llamado Rex.

En la foto se puede ver a la actriz posando agachada, sin brasier, con una falda negra, unos guantes y unas botas. “Just be yourself “fue el mensaje que acompañó el post de la antioqueña que hasta el momento ya tiene más de 24.320 me gusta.