Hijos de Diomedes Díaz le exigen disculpa a Gustavo Bolívar por comentario ofensivo

El senador Gustavo Bolívar usó su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre las caravanas de apoyo al expresidente Álvaro Uribe, luego de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara medida de aseguramiento.

"Las caravanas por la libertad de Un criminal me recuerdan el recibimiento apoteósico que le hicieron en Valledupar a Diomedes Díaz después de matar a Doris Adriana Niño. Necesitamos 30 años con presupuestos portentosos para educar este país (sic)", escribió Bolívar en su cuenta.

Tras el polémico comentario, criticado por usuarios de redes sociales, la familia de Diomedes Díaz se pronunció a través de un comunicado.

"Señor Bolívar, no aceptamos que use el nombre de nuestro padre en su persecución política, no aceptamos que lo tilde de criminal, no aceptamos que calumnie a una persona que ya no se encuentra en este plano terrenal, y mucho menos aceptamos que lo acuse sin pruebas ni conocimiento", se puede leer en el mensaje escrito por los hijos del cantante.

Asi mismo, invitaron al senador a que lea todo el proceso y el fallo y a que "borre su comentario y manifieste sus disculpas".

A las críticas, Bolívar respondió en la misma red social: "Sobre algunas críticas por “mancillar” el nombre d Diomedes Díaz: escribí un libro sobre el caso, leí el expediente. A Doris Adriana la vejaron. Sentí dolor por su familia cuando los fanáticos celebraron. Me encanta su música y la oigo pero sé diferenciar al músico del ser humano", publicó en Twitter.

