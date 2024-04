Marchas del 1 de mayo en Colombia: puntos de encuentro y recorrido

El pasado domingo 21 de abril el sector de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro salió a las calles de Colombia para manifestarse por la actual administración. El jefe de Estado, tras las jornadas, dio su propio balance de esas movilizaciones.

“Las manifestaciones contra el Gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles. A las marchas se les respetó al máximo, como se seguirá haciendo. Una de las características centrales de mi Gobierno es respetar la libertad de expresión y los derechos de la gente. El principal objetivo de las marchas es gritar “Fuera Petro” y derrocar el Gobierno del cambio. Este proceso ya inicio y es un golpe blando que anula la decisión popular por el cambio en el año 2022″, aseguró el mandatario.

En ese mismo sentido, el presidente Petro anunció, como respuesta a esas protestas, invitando a los colombianos a marchar este miércoles 1 de mayo, Día de Trabajo.

“Las fuerzas populares deben responder este 1 de mayo. No se trata de dividir al país, ya viene dividido. Se trata de que suene también la voz popular. Ante estas voces diferentes, el Gobierno buscará caminos de entendimiento. Si la derecha quiere burlar las elecciones e irrespetar el voto del pueblo, no habrá entendimiento. El pacto nacional es por el futuro y no por el pasado”, subrayó el mandatario de los colombianos.

Ante esta convocatoria diferentes sectores de la sociedad respondieron, entre estos los sindicatos como Fecode. “El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, con decisión y con valor, vamos a levantar nuestra voz para ratificar el respaldo a las transformaciones, a las reformas democráticas, al fortalecimiento del Estado Social de Derecho, a continuar con las tareas y acciones que permitan la paz total, de tal manera, que se reconozca a Colombia como potencia mundial de la vida y a la educación, la salud y el trabajo como derechos humanos fundamentales, situando en el centro la dignidad humana.

Puntos de encuentro

En el caso de Fecode, por ejemplo, explicaron que el punto de encuentro en Bogotá, será en el Parque Nacional, a partir de las 9:00 de la mañana.

Posteriormente, se marchará hasta la Plaza de Bolívar, con la participación de los departamentos cercanos; en el resto del país las concentraciones y movilizaciones terminarán con la toma de capitales, según mencionaron en su comunicados.

📄Circular No. 22

📃Participación activa, decidida y creativa el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo.https://t.co/ZSyqg3moz8 pic.twitter.com/knIMhva9PE — fecode (@fecode) April 24, 2024

Por otro lado, la misma Presidencia de la República a través de sus canales digitales informó a los colombianos los puntos de encuentro en algunas ciudades capitales de la nación.

Bogotá

En la capital de la República los puntos de encuentro son:

Avenida Primera de Mayo con Caracas a las 8:30 de la mañana.

Parque Nacional a las 9:00 de la mañana

Universidad Nacional - Calle 26 a las 9:00 de la mañana.

Planetario de Bogotá a las 9:00 de la mañana.

Teniendo en cuenta la forma en que se han llevado a cabo las marchas anteriores en pro del Gobierno Nacional, las movilizaciones terminarán en la Plaza de Bolívar.

¡Por los derechos de todas y todos, por una Colombia mejor! 🇨🇴



Este 1 de mayo nos movemos junto con el pueblo por la Paz, la vida, la dignidad y la democracia.



Este miércoles #LeMarchoAlCambio. Conoce los puntos de encuentro en Bogotá. ↓ pic.twitter.com/QBocqFyh0x — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 27, 2024

Medellín

En Medellín, otra de las ciudades capitales del país, habrá solo un punto de encuentro.

Parque la Milagrosa a las 8:30 de la mañana.

La marcha, como lo comunicó la Presidencia, finalizará en el Parque Berrío.

Este 1 de mayo, Medellín se une al Cambio.



Te esperamos desde las 8:30 a.m. en el Parque La Milagrosa para movilizarnos con alegría por las reformas que traen bienestar y progreso a los jóvenes, a las mujeres, a los campesinos, a los trabajadores y trabajadoras del país.… pic.twitter.com/6JVoyDp8im — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 27, 2024

Barranquilla

En la capital del departamento del Atlántico, habrá solo un punto de encuentro ‘oficial’, al igual que en Medellín.

Calle 45 (avenida Murillo) con carrera 35 a las 8:00 de la mañana.

En Barranquilla con música, baile y mucho color #LeMarchoAlCambio. 🎉



Nos vemos en la Plaza de la Memoria este 1 de mayo a partir de las 8:00 a.m. para movilizarnos juntos por un país donde se garanticen los derechos de todos y todas. Unidos avanzaremos hacia una Colombia más… pic.twitter.com/It23KX96je — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 27, 2024

Cali

Cali también tendrá solo un punto oficial.

El punto de encuentro oficial será en el Parque Obrero a las 8:00 de la mañana.

La marcha finalizará en el Puerto Resistencia, una zona de la capital del Valle que se convirtió en un punto relevante para los sectores a fines con el Gobierno en ese departamento.

En Cali nos movemos por una Colombia mejor para todas y todos.



Este 1 de Mayo el pueblo colombiano dará a conocer el poder del mandato popular.



Nos vemos este miércoles a las 8 a.m. en el Parque Obrero. #LeMarchoAlCambio pic.twitter.com/V73GXmybVT — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 27, 2024

Así las cosas, el presidente Gustavo Petro se ha mostrado activo en su cuenta de X invitando a la ciudadanía a participar de estas movilizaciones en el Día del Trabajo.