Indignación por el insulto de barras del PSG a Shakira

El partido de vuelta entre el Barcelona y el PSG este miércoles 10 de marzo por los octavos de final de la Champions League es uno de los encuentros más llamativos de la competición. En el primer enfrentamiento, el equipo parisino venció 4-1 a los azulgranas que esperan un milagro para avanzar de fase.

No obstante, en redes sociales se generó indignación por el insulto que recibió la cantante colombiana Shakira, esposa de Gerard Piqué, por parte de barras del equipo francés.

En imágenes se aprecia a un grupo de presuntos hinchas del París Saint Germain marchando con una pancarta que dice “Shakira a la junquera”. Aparentemente no dice nada malo, pero “junquera” hace alusión a un conocido prostíbulo de Francia.

today some fans of the PSG went to streets with this sign which basically says "shakira should be in a brothel" pic.twitter.com/0NHoWHjBWa