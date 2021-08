“Inmundo”: Aida Victoria Merlano reveló cuál era su antiguo nombre

La influenciadora colombiana Aida Victoria Merlano, hija de la exsenadora que en la actualidad está prófuga de la justicia colombiana, compartió un video en sus historias de Instagram en donde reveló que su nombre original no era el actual, cosa que causó la intriga de sus seguidores.

En las imágenes, la joven instagramer aparece junto a su padre quien aseguró que él le puso ese nombre porque “no le parece inmundo”.

“Aida me llamo porque yo misma me lo puse, porque él (su padre) me pudo un nombre inmundo”, expresó Victoria.

De inmediato su padre reveló cuál era el antiguo nombre de Aida Victoria: “Carlain”, a lo que la influenciadora resaltó que a ella nunca le gustó.

Aida Victoria Merlano también ha sido viral en redes sociales en los últimos días por expresarle su apoyo a la empresaria Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, quien fue condenada a cinco años de prisión por cometer actos de vandalismo contra una estación de Transmilenio.

“Hay mucha gente que está libre y merece estar en la cárcel. Me duele lo de la Epa Colombia, no es justo. A ella se le condena por instigación a delinquir con fines terroristas y eso jamás pasó porque para que el delito ocurra, la persona tiene que invitar de forma clara, explícita e inequívoca”, mencionó.

