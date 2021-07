Insólito: Pareja puso a lavar los platos sucios a sus invitados del matrimonio

De una manera bastante curiosa finalizó un matrimonio porque los invitados debieron quedarse a limpiar los platos que habían utilizado.

Así lo aseguró una mujer que fue invitada a la fiesta, donde, según su relato, fue en un sitio “hermoso y caro”, pero que para pagar el escenario se disminuyeron gastos en otros aspectos.

La reunión trascurría normalmente hasta que la pareja de novios les dijo a algunos de sus invitados que se debían quedar a lavar los platos, dado que no habían contratado a nadie para lo hiciera.

“Los novios gastaron la mayor parte del dinero de su boda en el lugar y en el vestido de alta costura de la novia, por lo que decidieron recortar gastos. La cena había terminado y estábamos comenzando la recepción. La dama de honor nos pidió que la acompañáramos a la cocina, nos muestra montones de platos y tazas y nos dice que tenemos que lavarlos”, afirmó la mujer para el diario Mirror.

Así mismo, la protagonista de esta historia reveló que, si no realizaban dicha acción, los novios debían regresar parte del depósito que habían entregado para pagar el salón.

Además de esto, dijo que la comida no fue suficiente para todos los invitados, ya que su esposo “fue al baño, cuando regresó a la mesa su plato estaba vacío. Al preguntar qué pasó, me dijeron que no había más”.