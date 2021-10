Jessi Uribe reveló la verdadera razón por la que no tendrá hijos con Paola Jara

El artista bumangués ha sido objeto de críticas desde que en 2019 protagonizó junto a su esexposa Sandra Barrios polémico divorcio en el que se rumoró que el matrimonio había llegado a su final por una presunta infidelidad del cantante de con Paola Jara.

Desde entonces, cada aspecto de su vida privada y de sus decisiones junto a su actual pareja acaparan las principales portadas de los medios de comunicación.

En este 2021, luego que ambos confirmaron su compromiso matrimonial, la controversia no ha cesado y, en cambio, ha incrementado. Con los planes de boda, el intérprete de 'Dulce pecado' no ha dudado en manifestar sus deseos de ser padre nuevamente con la artista popular, pero todo apunta a que Paola no estaría muy convencida.

Recientemente a través de la dinámica de preguntas en Instagram, Uribe contestó de forma contundente la verdadera razón por la que Paola Jara no planea embarazarse dentro de poco: "Ella no quiere", respondió de forma tajante del cantante.

Cabe recordar que Jessi ya es padre de cuatro pequeños Sarah, Alan, Roy, y Luna, razón por la que algunos cibernautas concluyen que Jara se abstiene de la idea de tener un bebé con el cantante.

En el pasado, la artista paisa había dicho que aún se cuestionaba si tenía deseos de ser madre, pero por el momento ni en este aspecto ni en su boda, tiene clara la fecha para llevarlos a cabo.