John David Washington reveló cómo obtuvo el protagónico en la película Tenet

En diálogo con W Fin de Semana, el actor explicó como obtuvo el rol protagónico de la película Tenet: “mi representante me llamó y me dijo que Nolan me estaba buscando para actuar en su película, a mí se me hizo muy raro, sin embargo, viajé a los Ángeles y fue algo muy intenso.”

En cuanto al guion de la película, el actor expresó que: “no agarré la idea desde un principio, el personaje es muy humano y profundo, sentí algo y me emocioné. Me costó mucho en primera instancia”.

Sobre su desempeño en las escenas de acción Washington especificó que: “Tengo un bagaje en fútbol americano, tuve una rutina fuerte porque trabajamos sin parar (…) hubo mucho enfrentamiento, pero me sentí muy capaz de hacer las escenas de acción”.

Por último, el actor envió un mensaje a la audiencia para que no dejen de ver esta producción.