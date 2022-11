Johnny Depp es adoptado por los indios comanches

El actor Johnny Depp se ha convertido en un miembro de la Nación Comanche después de que esa tribu le propusiera ser adoptado como uno de los suyos a raíz de su papel de indio en la nueva versión de "The Lone Ranger", informó hoy The Hollywood Reporter.



En ese filme, basado en la serie de televisión homónima de 1949, Depp interpreta a Tonto (Toro, en América Latina), el indio comanche que es fiel compañero de aventuras del enmascarado Llanero Solitario que encarna Armie Hammer en el "remake" que dirige Gore Verbinski ("Pirates of the Caribbean") y se estrenará en 2013.



"Johnny está retomando el histórico papel de Tonto y pareció algo natural darle la bienvenida oficialmente a nuestra familia Comanche.



Fue muy receptivo a la idea. Pareció orgulloso de recibir la invitación y nos sentimos honrados de que aceptara con tanto entusiasmo", dijo LaDonna Harris, presidenta de la organización Americans for Indian Opportunity (AIO)



La tradicional ceremonia de iniciación tuvo lugar el 16 de mayo en la casa de Harris, en Albuquerque, New Mexico, y en ella participaron el presidente de la Nación Comanche, Johnny Wauqua, así como miembros de AIO y familiares cercanos.



Al final del acto, Depp entregó regalos a los asistentes como señal de gratitud tal y como establece la costumbre india.



"Él es un ser humano muy amable y a lo largo de toda su carrera ha mostrado rasgos que se alinean con los valores y la visión del mundo que la gente indígena comparte", indicó Harris.