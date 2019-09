Jorge Enrique Abello habla sobre el éxito de Yo soy Betty, la fea

El recocido actor colombiano Jorge Enrique Abello ha interpretado a personajes muy recordados en el país. Para esta ocasión, Abello habló durante el programa de Vicky Dávila sobre ‘Armando Mendoza’, personaje que interpretó en Yo soy Betty, la fea.

Para empezar, Abello contó que su personaje era muy bravo “ese personaje me dejaba cansado de las explosiones de don Armando porque era loco. El personaje estaba enmascarado como un neurótico. No toleraba que las cosas no se dieran como él las planeaba.”

Además agregó que “Cuando lo hicimos hace 20 años sabíamos que interpretábamos a un anti héroe. Armando Mendoza estaba en franca decadencia porque sus principios no eran correctos.”

Este personaje que le dio sin duda más reconocimiento a su carrera, no ha sido el favorito del actor: “Don Armando me abrió las puertas al mundo. En cualquier lugar me reconocen y represento a Colombia, ese papel es muy representativo. Don Armando fue relevante. Pero en mi carrera me ha gustado más hacer "el principito" en teatro, y el investigador en ¿Dónde está Elisa?”

Para finalizar, Abello agradeció a los colombianos por estar conectados con la re trasmisión de la novela: “Gracias a todos los colombianos que disfrutaron otra vez ese trabajo que hicimos con tanto amor. Los colombianos somos gente buena.”