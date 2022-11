Juanes presentó su 'MTV unplugged' en México

El músico colombiano Juanes aseguró este viernes que se había "hastiado" de su propio personaje y que, tras tomarse un tiempo de reflexión por una crisis artística, ahora busca "rumbos distintos y experimentar", al presentar en México su nuevo trabajo "MTV unplugged".



"Estaba en un momento creativo y artístico muy confuso, estaba perdido. De hecho, tomé la decisión de tomar un pequeño descanso para poder ver bien dónde estaba y realmente qué quería hacer", explicó en una conferencia de prensa el cantante, cuyo anterior trabajo, "P.A.R.C.E.", data de diciembre de 2010.



"Sentía que el personaje era más grande que yo. Estaba como hastiado del personaje. (...) Hoy en día siento que mi foco es la música, que mi foco es ser músico y ser artista, no ser celebridad", agregó.



Su nuevo disco, que está producido por el dominicano Juan Luis Guerra, incluye una recopilación de 11 temas de sus discos anteriores, como "A Dios le pido", "La camisa negra" o "La paga", además de tres temas nuevos.



Juanes explicó que el disco forma parte de una "transición definitiva" en su carrera artística y que aprovechó para "para experimentar con otros géneros musicales", como el jazz o la música clásica.



De hecho, en algunos temas incluye instrumentos clásicos como violines, una orquesta de viento o un numeroso coro.



Además de la producción de Juan Luis Guerra, el colombiano contó con las colaboraciones del español Joaquín Sabina, con quien interpretó el tema inédito "Azul Sabina", y de la brasileña Paula Fernandes, con la que hizo una original versión de "Hoy me voy".



"Es como un resumen y al mismo tiempo me permitió hacer canciones nuevas, (...) diferentes a lo que normalmente yo había hecho. (...) Los diez años anteriores de la carrera fueron maravillosos, pero quiero tomar otros rumbos distintos y experimentar", indicó Juanes.



El artista, que ha ganado 17 premios Grammy y ha vendido más de 10 millones de discos, relató que había llegado un momento en que "creativamente no estaba dando lo mejor" y que la pausa que se dio "fue como renunciar a todo, quitarte toda la basura y volver otra vez como tiene que ser, que es conectado con la música, con los sentimientos y cantando con el alma".