Justin Bieber actuará en México en su gira internacional "Believe Tour"

El concierto del canadiense tendrá lugar el 18 de noviembre en el Foro Sol de Ciudad de México, un recinto con capacidad para unas 45.000 personas en el que ya actuó en octubre de 2011 dentro de su anterior gira, "My World Tour 2011".



Además, en junio de 2012 Bieber logró el récord de reunir a unas 210.000 personas en un recital gratuito en el Zócalo de la capital mexicana.



En esta ocasión, el artista de 19 años presentará su más reciente trabajo, "Believe", su tercer álbum de estudio, así como algunos de los éxitos que le han hecho conquistar los corazones de millones de adolescentes en todo el mundo como "Baby".



La gira "Believe Tour" comenzó en septiembre de 2012 en Estados Unidos y desde entonces ha recorrido países como Canadá, Irlanda, Reino Unido, Portugal, España o Francia.



En septiembre, el canadiense recorrerá varios países de Asia y a mediados de octubre saltará a Latinoamérica, donde actuará en países como Panamá, Chile, Guatemala, Colombia o Puerto Rico, antes de cerrar el año en Australia y Nueva Zelanda.