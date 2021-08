Kylie Jenner estaría embarazada por segunda vez, según medios internacionales

La influenciadora digital y la billonaria empresaria de los cosméticos podría estar embarazada de su segundo hijo, junto a su actual pareja, el rapero Travis Scott. Ambos son los padres de la pequeña Stormi, quien al igual que su mamá es toda una celebridad en Internet.

Los rumores empezaron a circular desde hace un par de semanas, pero en esta ocasión, fue su propia madre, Caitlyn Jenner, quien aseguró que estaba ansiosa por disfrutar de sus 19 nietos, asegurando que uno de sus seis hijos está esperando un nuevo bebé.

Medios como 'Page Six', 'People' y 'E! entertainment' afirman entonces que se trataría de la menor del clan Kardashian quien está esperando su segundo bebé.

Kylie Jenner ha mostrado en varias ocasiones la ilusión que le hace darle un hermano a su pequeña de 3 años, así que este nuevo embarazo sería una buena noticia para la familia Kardashian.

En una pasada entrevista con la revista de moda 'Harper Bazaar', Jenner no ocultó sus deseos de ser mamá nuevamente y que Stormi tenga un hermano para que viva la misma experiencia de ella con su numerosa familia.

"Todos mis amigos me presionan al respecto (...) Les encanta Stormi. Definitivamente siento la presión de darle un hermano, pero no hay ningún plan", comentó en aquella ocasión.

Para esta ocasión, como en su primer embarazo, seguramente la estrella de 'Keeping up with the Kardashian' mantendrá en completo secreto su estado de gestación y revelará tras dar a luz a su hijo la noticia a la prensa.