La historia de Kinsey Wolanski, la otra protagonista en la final de Champions League

Kinsey Wolanski, la mujer que irrumpió en plena final de la Champions League, trabaja en el sector inmobiliario, vende propiedades, también es modelo y ha aparecido en diferentes portadas de revistas. Sin embargo, no se considera famosa en el mundo del modelaje; tras aparecer en la cancha del partido entre Liverpool y Tottenham, se volvió viral.

“Quería ser espontánea y arriesgarme, además, aproveché para hacerle publicidad a una marca. Mi novio es dueño de un canal de YouTube, yo me metí a promocionarlo. Él lo había hecho antes en el mundial y me indicó cómo hacerlo”, explicó

Wolanski aseguró que no fue difícil entrar a la cancha, llevaba el traje debajo de la ropa y tenía el asiento 40.

“Me metieron a un calabozo durante 5 horas, no me multaron, lo único que querían los policías era tomarse fotos conmigo. Los guardas fueron muy gentiles conmigo, sólo querían sacarme de la zona del partido”, declaró.

“Nunca he posado desnuda y tampoco está en mis planes”. Kinsey contó que no quería estar desnuda en el partido, pero si quería mostrar piel y la marca del canal.