La increíble interpretación de “olvídame y pega la vuelta” de Laura Mayolo y Juan Medina

Laura Mayolo y Juan Manuel Medina interpretaron la canción de “olvídame y pega la vuelta” de Pimpinela.

Los cantantes tuvieron que interpretar el fragmento de la canción, “Hace dos años y un día que vivo sin él, hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver, y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor, pero al ir olvidando de pronto una noche volvió. - ¿Quién es? - Soy yo - ¿Qué vienes a buscar? - a ti - ya es tarde - ¿Por qué? - Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti”.

Luego de cantar, Laura Mayolo y Juan Manuel Medina recibieron comentarios de los jurados del programa.

