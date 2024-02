La W revela maqueta de la canción del maestro Jairo Varela "Tocando el cielo"

El periodista cañelo Daniel Viáfara reveló en La W que la maqueta de la canción “Tocando el cielo” fue grabada hace tres meses.



“Nos contó que estaba haciendo eso, el álbum se llamaría ‘La novia’, me dijo: ‘que era la mejor canción que escribió que me parecía un poema de amor lindísimo’”, contó Viáfara.



El periodista dijo que esa canción, tal vez, terminó siendo “una premonición de lo que se veía pasar” porque estaba muy enfermo.



“Es básicamente un piano y un bajo y el cantante. Casi nadie alcanzó a tenerla”, sostuvo.



Además, aseguró que “quizás” “Tocando el cielo” era sus testamento porque sus últimos días no fueron fáciles “porque no quería dejar de fumar”.



Los derechos de esta canción pertenecen al Grupo Niche.