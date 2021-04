Lina Tejeiro reveló que fue víctima de acoso sexual en dos ocasiones

El pasado 7 de abril, en varios medios de comunicación, y en redes sociales, se hizo viral una grabación de una usuaria de transporte público en Bogotá, que presuntamente fue víctima de acoso sexual por parte de un hombre que le mostró sus partes íntimas en el vehículo. La mujer no dudó en señalar a su supuesto victimario, pero su palabra fue puesta en duda por otra pasajera del bus y no recibió ayuda de parte de nadie.

Lea aquí: Lady Noriega está hospitalizada por COVID-19 y dice que el virus fue creado

Este hecho, que tuvo gran difusión, llegó a ser conocido por Tejeiro, quien no dudo en mostrar su respaldo a la mujer y de paso, confesar que ella también ha sido víctima de acoso en transporte público:

“A mí también me pasó. En algún momento de mi vida, un taxista me mostró su pene, y cerca del colegio donde estudié un celador me mostró su pene”, señaló en sus historias de Instagram.

Le puede interesar: Amigos y organizaciones crean campaña de donación para costear cirugía de Natalia Durán

También, aprovechó para hacer un llamado de atención a quienes han puesto en duda la veracidad del video y demostró su absoluto rechazo a este tipo de actos:

"Por eso me solidarizo y por eso no pongo en duda lo que la mujer dice, porque tristemente muchos me están diciendo que no se ve el pene, que es mentira (¿acaso no ven cómo se sube la cremallera?). Cómo se nota que no saben qué es vivir eso", puntualizó la actriz.