Lina Tejeiro se pronuncio frente a la relación con su padre

Una vez más la celebración de los 30 años de edad de Lina Tejeiro causo revuelo por algunas de las publicaciones que hizo la homenajeada en sus Insta Stories.



Asimismo, en el más reciente episodio de ‘Yo, José Gabriel’, la actriz fue la invitada y no solo habló de su nuevo programa 'Quién es la máscara', también tocó algunos temas de su vida íntima.



Algo que llamó bastante la atención de los televidentes y fans de la actriz villavicense fue su conversación sobre su padre, un tema que en ella no es muy normal oír, además, para sus seguidores era notorio el apellido de su mamá, Vibiana Tejeiro, y no el de su padre, Manuel González.



“Ya después, como a los 11 o 12 años, intentamos recuperar esa relación de padre e hija, que fue separada por circunstancias que se salieron de mis manos, y hoy en día somos muy unidos”, confesó Lina Tejeiro en el talk show.



Además, aseguró que siguen en proceso de forjar más la relación, “Hoy en día hablamos muy seguido y estamos todavía forjando esa relación que en algún momento dejamos atrás. Y ahí estamos juntos, voy y lo visito, porque él está viviendo en Villavicencio".

Por este hecho, ha estado en tendencia un post que Lina había compartido hace un año en sus redes sociales, dando más información sobre su padre, “Muchos me conocen como Lina Tejeiro, pero soy: Lina Fernanda González Tejeiro. Hija de Manuel Eduardo González y Ruth Vibiana Tejeiro. Debo confesarles que toda mi vida crecí culpando a mis padres por sus decisiones y más a mi papá por no estar junto a mí cuando crecí”, empieza a decir la descripción de la publicación que incluye varias fotos y videos en los que aparece el señor.



"La vida nos separó. Pero cuando nos veíamos me quedaban los recuerdos más hermosos junto a él, me tomaba de la mano y por los andenes de Villavicencio me decía: Lina Fernanda González Tejeiro, señorita Meta, luciendo una hermosa vestimenta… O nos preparaba carne en bistec, las más deliciosa que he comido, y cuando nos veíamos me sentía la niña más segura del mundo. Hoy, después de tantas cosas vividas, de tantos errores cometidos y aprendizajes, entendí que cada vida es un proceso, que yo también voy a cometer los mismos errores, que familia solo hay una y que debemos honrar y respetar a nuestros padres", expresó Lina.