Mau y Ricky presentan el remix de su canción ‘La Boca’

Los artistas compartieron momentos que han vivido junto al cantante y también cuñado del duo, Camilo Echeverry. Además de esto, hablaron sobre el reconocimiento que les hizo Youtube como ‘artist on the rise’ respecto a esto comentaron que: “gracias a Youtube nuestra música ha logrado llegar lugares que ni nos imaginábamos. Somos los primeros venezolanos en ser nombrados artist on the rise y eso es un orgullo para nosotros.”

Por otra parte, los cantantes comentaron que alcanzar lo que tienen en este momento no fue fácil, sin embargo, con la canción ‘Mi Mala’ lograron el reconocimiento que querían y además encontraron el género al que se querían dedicar.