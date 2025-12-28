Ecuador incautó 1,6 toneladas de cocaína que estaban en contenedores que iban a Europa

Agentes antinarcóticos de Ecuador incautaron 1,6 toneladas de cocaína que estaban escondidas en sacos con “producto de exportación”, dentro de tres contenedores que tenían como destino Europa, informó este sábado el comandante de la Policía, el general Pablo Dávila.

La operación se realizó en el puerto de Posorja, en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, donde los agentes investigativos inspeccionaron tres contenedores y encontraron, con la ayuda de perros entrenados, 36 sacos con droga.

Dávila señaló que la cocaína decomisada tenía un valor aproximado de 74 millones de dólares en el mercado europeo e indicó que esta operación afectó “de manera directa a las finanzas del narcotráfico”.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas confisca, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de doscientas toneladas anuales desde 2021 y con un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como los de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.