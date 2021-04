“Me desilusionó, es muy etéreo”: Juan Diego Alvira sobre Sergio Fajardo

El conocido periodista Juan Diego Alvira estuvo en diálogo con Santiago Moure y Martín De Francisco en ‘La Tele Letal’ hablando sobre algunos sucesos que han marcado su carrera profesional.

Uno de los temas que más generó opiniones fue cuando se refirió al excandidato presidencial Sergio Fajardo, pues aseguró que lo “desilusionó” al conocerlo.

“Me desilusionó mucho Fajardo, es muy etéreo. Me di cuenta de una cosa de los políticos y es que a veces los medios proyectan una cosa de ellos, pero cuando usted se los encuentra y los quiere interrogar no responde a eso que usted se imaginaba”, dijo.

Asimismo, habló sobre el líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien lo “sorprendió” con su forma de comprender el país.

“El que me dio una impresión totalmente diferente a lo que creía fue Germán Vargas Lleras. Usted puede decir que es un marrullero, un politiquero, que le pega a los guardaespaldas, pero me le quité el sombrero por la capacidad que tiene de tener el país en la cabeza”, destacó.

“Lo que pasó con Vargas Lleras fue que perdió su momento”, agregó.

Finalmente, aseguró que "una de las cosas que sabe hacer muy bien Uribe es no responder las preguntas".