'Me estaba enloqueciendo': Sara Uribe habla de su lucha contra la depresión

La exProtagonista de Novela y empresaria se sinceró con sus seguidores y habló de su salud mental, esperando que al compartir su experiencia personal con la depresión, ayude a normalizar el pensamiento colectivo sobre las enfermedades mentales.

La madre del pequeño Jacobo y expareja sentimental del controversial futbolista de la Selección Colombia y Millonarios, Fredy Guarín, aseguró que desde hace algunos meses viene realizando un juicioso tratamiento con terapias psicológicas.

En su caso, la expresentadora de televisión aseguró que pasó por duros momentos por culpa de su salud mental, donde dejó de alimentarse y dormir en tranquilidad.

“Yo le decía: ‘necesito que me mandes droga porque no estoy comiendo ni durmiendo, me estoy enloqueciendo. No me siento yo, me siento rara, no me siento feliz’. Antes se me caía el pelo, se me quebraban las uñas, la piel era fea, mis ojos no brillaban, me veía a un espejo y no me sentía bonita”, le contó Uribe a una seguidora, quien le preguntó cómo seguía con su tratamiento.

A pesar que el cuadro depresivo se manifestó hace algunos meses, Sara Uribe sigue en tratamiento e invitó a sus seguidores a perder los miedos con este tema y acercarse a la terapia psicológica.

"Sigo en terapia y planeo seguir en tratamiento para la depresión porque esa es una enfermedad como cualquier otra. Hay que prestarle atención, hay que tratarla, hay que abrazarla, aceptarla y darle con toda. Cuando uno necesita ayuda, la necesita y a mí no me da pena aceptarlo”, indicó a través de historias en su cuenta oficial de Instagram.