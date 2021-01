Me gustaría hacer porno con mi pareja: Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano respondió en La W a las críticas que le han hecho por exagerar en sus historias. “Realmente yo no narro ninguna historia ficticia, todo está entre el terreno que en mi cabeza es normal”, indicó.

Frente a si ha considerado hacer porno manifestó que “al principio sí me lo ofrecieron, pero ya después no. Y no sé, yo gano muy bien, y vivo muy tranquila económicamente hablando y el tema del porno no me llama tanto la atención. Si de repente en un futuro hay una oportunidad con mi pareja estaría espectacular, y si a él no le da pena y de repente me dice “bueno qué hijuemadre hagámosle”, de pronto sí, me parecería chévere, pero con él que es el que me provoca, pero ya también en cierta manera por gusto, pero de resto no me gustaría para nada”.

Además, explicó que su juguete sexual favorito es el satisfyer, “porque hay mujeres que durante la penetración no llegan al orgasmo, entonces realmente lo que les genera lograr venirse es estimular el clítoris. Entonces este juguete se pone en el clítoris y genera ciertas ondas que da una sensación de succión y aparte de eso vibra”.

“Siempre me estoy dateando en internet, en internet está todo, per también a veces me hablo con amigas que son psicólogas y estudian el tema de la sexualidad”, señaló.