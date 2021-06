Me moría de hambre: Laura Tobón se sinceró sobre lucha con desordenes alimenticios

La periodista y modelo realizó una charla informativa, junto a la experta Ana Salgado en su cuenta de Instagram, para compartir con sus seguidores un espacio en el que expondría su caso con el objetivo de ayudar a las personas que día a día luchan contra afecciones como la anorexia y la buliminia, en el marco del Día Internacional de Acción por los Trastornos Alimentarios, conmemorado el pasado 2 de junio.

La influenciadora reveló que desde muy temprana edad relacionó la belleza con la extrema delgadez y se privó de la comida con el objetivo de alcanzar aquel estereotipo que le abriera las puertas al mundo del modelaje.

Según reveló, se sometió a ingerir sin control laxantes para perder peso rápidamente. También fue afectada por los señalamientos de otras personas que la criticaban por comer algunos alimentos.

“Hay que priorizar la salud, a mí eso me faltó bastante porque a veces yo solo pensaba en ser bonita. En las pasarelas o me moría del hambre o me tomaba no sé cuántos laxantes y no pensaba realmente en mi salud”, contó Tobón.

También hizo un llamado para detener las críticas sobre la apariencia física y el peso de las personas, que pueden provocar heridas profundas.

Para ello, puso como ejemplo algunos comentarios que ella misma recibió: “‘¿Te vas a comer eso? ¿estás segura?’, yo escuchaba eso y me cuestionaba si realmente debía comer eso y entonces asumía que no, que era malo. Me privé de disfrutarme un pan porque creía que era malo", dijo.

Admitió que actualmente sigue luchando para que los malos comentarios no tengan efectos y seguir una rutina saludable.