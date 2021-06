Rafa Taibo se encuentra internado en una UCI debido a complicaciones por COVID-19

El popular actor y presentador de televisión español, Rafael Taibo, conocido en el país por el programa de investigación de casos paranormales del Canal RCN, 'Ellos están aquí', ha vivido una verdadera pesadilla desde el inicio de esta semana, cuando tuvo que ser internado en la Clínica El Country por presentar un grave cuadro de afección respiratoria.

Aunque en un primer momento el artista afirmó que el vacunarse contra el coronavirus podría estar relacionado con sus actuales complicaciones, él mismo le confirmó a sus seguidores que el cuadro de neumonía que lo tiene en una Unidad de Cuidados Intensivos correspondía al contagio con el virus SARS-CoV-2, responsable del COVID-19.

“Estoy en la UCI. Llevo todo el día durmiendo, que era lo que necesitaba. Me encuentro bien; en cuanto me muevo, me agoto. Tengan mucho cuidado. Esto del coronavirus parece que no nos va a tocar, que está lejos, que es una gripa. Es una pesadilla”, puntualizó.

Por el estado actual de sus pulmones, Taibo tuvo que ser trasladado hasta la Clínica Reina Sofía para recibir atención especializada.

Él mismo se ha encargado de informar a la opinión pública de su salud a través de su cuenta de Instagram por medio de videos.

En una de las publicaciones le agradeció a todos aquellos que le han manifestado mensajes de apoyo y mejoría, entre ellos, Alejandra Borrero y Antonio Banderas.