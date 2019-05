Me siento muy feliz con AMLO, Trump es un idiota: Armando Manzanero

El cantautor mexicano Armando Manzanero y el grupo español Mocedades protagonizan el concierto del 29 de mayo en el Teatro Royal Center de Bogotá. Los recursos serán en beneficio de la Fundación Sanar que apoya a los niños con cáncer.

Manzanero habló en La W sobre su carrera

En primer lugar habló sobre su origen y porque, a pesar de sus 84 años, no le pasa el tiempo, “la raza mía es muy fuerte, nací en Yucatán pero en realidad yo soy maya, eso hace que sea inmensamente disciplinado”.

“Yo creo que mi talento viene de mi origen maya, porque fuimos guerreros y astrónomos” agregó.

“Mi esposa dice que soy muy gruñón y enojón pero yo considero que soy disciplinado y puntual. Yo soy un general, yo quiero que todo llegue a tiempo, que todo esté en su lugar” contó.

También contó la génesis de una de sus canciones más icónicas “Esta tarde vi llover”; “octubre no es época de lluvias en ese entonces y me pareció muy curioso ver a la gente corriendo cuando comenzó a lluvia. Ese día entendí que la lluvia es hermosa si uno la observa, de ahí nació”.

Manzanero no se considera un hombre enamoradizo y con mala suerte, pues, en sus palabras, “las personas con buena suerte encuentran al amor de su vida la primera vez que se casan”.

También habló de la inspiración y dijo que no se tiene que esta enamorado para escribir buenas canciones, “el que es buen músico no necesita de una mujer para poder escribir, claro que si hay a quien escribirle es mucho mejor”.

De otra parte, manifestó qué tanto a evolucionado el concepto de amor y para él, “no ha cambiado nada, el amor solo cambia de casa pero es el mismo, pero hay personas que no nacieron para amar solo son entusiastas respecto a las mujeres”.

Agregó que “el idioma ha cambiado con los años, los jóvenes ya no hablan como hablan sus abuelos” y que eso ha influido en los cambios que evidenciamos en la actualidad.

Sobre la política dijo que no le gusta pero se mantiene informado de quienes dirigen el país, y expresó su satisfacción con el actual Gobierno mexicano, “Me siento muy feliz pagando los impuestos en el gobierno de Andrés López Obrador. Yo voté por él”.

También se refirió a Donald Trump y dijo que “es buen financiero pero ha sido el peor político que ha tenido Estados Unidos; es muy antipático, me cae muy mal, no me gusta su aspecto; cuando lo veo en televisión cambio de canal”.

Reveló además, que se encuentra “listo” para la muerte, “soy de las pocas personas que ya tiene todo planeado. No quiero ninguna romería, apenas fallezca espero ser cremado”

Finalmente entre notas de piano y canciones dijo que “no me gustan las cosas tristes, las conversaciones de temas negativos. Yo viví, nací y me voy a ir con todo lo que tenga que ver con la belleza”.