Nacho Vidal se confesó en La W, ¿tiene o no VIH Positivo? Vea lo que dijo

El actor Ignacio González, más conocido como Nacho Vidal, se hizo viral en las redes sociales debido a la falsa noticia que se publicó sobre su supuesta enfermedad de VIH. Luego de esto, el actor estuvo compartiendo durante el programa de Vicky Dávila sobre sus nuevos proyectos que lo traen a Colombia.

Vidal empezó a sus 20 años a trabajar en el mundo del porno debido a que se enamoró de una prostituta a quien quería sacarla del negocio, pero ella le propuso ganarse la vida juntos haciendo videos pornográficos. Frente a su profesión expresó que: “yo siempre he dicho que todos vinimos a este mundo para crear algo. Me tocó ser Nacho Vidal e intento llevarlo de la mejor manera."

El actor que lleva 25 años en la industria para adultos contó también que está en Colombia porque va a lanzar un producto con Juan Bustos que se llama spycams.live, y explicó que decidió hacerlo aquí porque el país es una de las cunas de la web cam.

El español comentó durante el programa que la industria del porno ya no es lo mismo: “para mí la pornografía murió el día que se inventó la viagra. Los actores ya no besan a la mujer, ya no necesitan ponerse arrechos porque la pastilla les ayuda.” Además agregó que el porno de ahora “se representa por personajes como Jordi el niño polla. ¿Es en serio, ahora queremos acostarnos con las madres y las abuelas? El mundo está viendo esto como lo mejor que hay.”

Sobre la importancia que le dan las personas a la pornografía expresó que: “la pornografía ya no es sexual, ahora es un like, ahora es las redes sociales. Uno pierde la moralidad, no porque el porno sea inmoral, sino porque los humanos somos inmorales. A mí me da vergüenza lo que se está haciendo con la pornografía.”

En cuanto a la supuesta enfermedad de VIH que había contraído en una de sus escenas dejó claro que hizo un video en su canal de Youtube contando el malentendido: “a mí me llamaron y me preguntaron que si yo tenía VIH, yo les dejé claro que no era verdad esa información y le dije que no tenía tiempo para responder. Luego la periodista llamó a mi mamá a decirle que yo su hijo tenía sida.”

“El periódico sacó la noticia, mi hijo me llamó llorando diciendo que no quería que no me muriera. Eso no lo puedo perdonar”, expresó.

Sobre el momento en el que se enteró de su análisis, dejó claro que la prueba que se hizo salió positiva porque es un ‘falso positivo’, es decir hay un margen de error, pero no es algo radical “uno tiene la responsabilidad con las personas que trabaja, yo llamo a todas las personas con las que había estado y compruebo que no tuvieran VIH.”

Después de haberse enterado que no tenía la enfermedad tomó la decisión de subir un video en su canal de Youtube explicando la situación. Además va a subir una continuidad en donde pretende hacerse la prueba en vivo para que se esclarezca la información.