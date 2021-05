“No consumir gaseosas” y “no sacar el carro”, propuestas de Petro para el paro

El senador de la República Gustavo Petro ha sido uno de los líderes políticos que más activo ha estado en redes sociales apoyando el paro nacional que este viernes cumplió un mes desde su inicio contra la reforma tributaria y que luego se transformó en un malestar de un gran sector de la población con el gobierno de Iván Duque.

Incluso, Petro hizo parte de una de las movilizaciones que se dieron en Bogotá en mayo, demostrando su apoyo al paro nacional y a los jóvenes que se manifiestan diariamente en todo el país.

Sin embargo, el líder de la Colombia Humana compartió varios mensajes a través de su cuenta de Twitter en donde hizo una llamada a hacer un “pacto social” y les recordó a sus seguidores que “la confrontación con la policía es una trampa”.

De igual forma, enumeró algunas de las acciones con las que la sociedad puede, según él, dejar sin funciones al Escuadrón Móvil Antidisturbios, haciendo así una nueva forma de paro.

Entre las opciones que dio el senador resalta el “no consumir bebidas gaseosas”, “no usar buses privatizados” y “no sacar el carro ni abrir negocios los días de paro”.

Dejar al esmad sin funciones al cambiar formas de protesta:

No consumir gaseosas.

Salirse de los fondos privados de pensiones

Nos usar buses privatizados

No sacar el carro ni abrir negocios los días de paro

No comprar en grandes superficies sino en tiendas

No comprar importados