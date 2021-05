Respéteme: Petro a Patricia Janiot por decirle que era “tibio” ante el vandalismo

El senador Gustavo Petro ha sido uno de los líderes políticos que más activo se ha mostrado tanto en redes sociales como en el Congreso de la República en medio del paro nacional que este viernes completa un mes desde su inicio.

En diálogo con Patricia Janiot, periodista de Univisión que también había entrevistado al presidente Iván Duque, el líder de la Colombia Humana aseguró que en todas sus intervenciones ha hecho un llamado a quitar los bloqueos y a hacer multitudinarias manifestaciones pacíficas.

Al escuchar y leer los argumentos del senador Petro, Janiot calificó como “tibia” la postura del congresista ante los hechos vandálicos y la violencia en medio de las manifestaciones.

“Ese es un llamado tibio senador. Usted no hace un llamado a que se detenga el vandalismo, no hace un llamado a sus seguidores a que desbloqueen las carreteras. La gente quiere escuchar de usted, con esa contundencia con la que ataca a la fuerza pública, que debería señalar el uso de la violencia en la protesta”, dijo.

Las palabras de la periodista molestaron a gustavo Petro, quien le pidió respeto y procedió a explicarle nuevamente su postura ante el vandalismo y los excesos de la fuerza pública.

“Por favor respéteme. No ataco a la fuerza pública, ataco una política una política salvaje del Gobierno contra la sociedad, al presidente y al proyecto político que representa. No confunda”, afirmó.

“Si todas mis expresiones públicas buscan que la protesta popular sea pacífica y masiva, eso no se llama tibieza porque no hay ni una locución mía que invite a la violencia (…). Todas movilizaciones que yo convoqué, en ninguna hay un solo hecho de violencia. Así que no trate de insinuar que estamos cobijando vandalismos o incendios”, agregó.