“Respéteme”: Duque se molestó con Patricia Janiot por llamarlo “títere de Uribe”

El presidente de la República, Iván Duque, vivió un incómodo momento en la entrevista que le concedió a la periodista Patricia Janiot de Univisión en donde hablaron de la difícil situación social, política y económica que vive Colombia en el marco del paro nacional.

En la entrevista, se enfocaron en temas como la violación de los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública contra los manifestantes, los enfrentamientos en las calles de las principales ciudades y las diferencias en la crisis que vive Colombia con las protestas en Venezuela.

El momento más acalorado de la conversación fue cuando la periodista le preguntó a Duque por qué las personas lo caracterizan como un “títere” del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lo apoyó para que llegara a la Presidencia.

“Varias veces los han caracterizado como un títere del expresidente Uribe. Ahora, el exmandatario dice que quieren llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral para que gane el régimen chavista, ¿qué opinión le merece?”, preguntó Janiot.

De inmediato, el mandatario de los colombianos le pidió respeto a la periodista y aseguró que no se considera un “títere de nadie”.

“Es bueno que usted también me respete a mí. Nunca he sido títere de nadie y no lo seré. Soy el presidente y estoy al servicio de los colombianos, Nunca he creído en la política que se ejerza por presión y aquí hemos tenido que sortear las adversidades más grandes”, respondió

“No hay títeres de nadie. Estamos enfrentando la adversidad y sacando a Colombia a delante”, agregó.