Duro trino de MinTrabajo contra Galán por alza de pasaje de TransMilenio: ¿viene control de tarifas?

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, publicó un mensaje en su cuenta de X que aviva el pulso entre el Gobierno y el Distrito de Bogotá. Esta vez por el incremento de las tarifas de TransMilenio, que quedó en $ 3.550.

Sanguino afirmó que el alcalde Carlos Fernanda Galán puso en riesgo el compromiso de la nación de transferencia de recursos para la flota eléctrica.

“Irresponsablemente ha puesto el alcalde Carlos Fernando Galán en riesgo el compromiso de la nación de transferencia de recursos para la flota eléctrica y al mismo tiempo va a reducir la demanda de pasajeros del sistema de @TransMilenio. Con @MinHacienda @MinTransporteCo @sicsuper y @Supertransporte examinamos medidas de control al aumento desmedido e injustificado de las tarifas de transporte público del país, por cuenta del mínimo salario vital”, escribió el Mintrabajo en sus redes sociales.

Es decir, el MinTrabajo está contemplando un control de precios a las tarifas de transporte público del país.

Un eventual control de precios empezó a sugerirlo el presidente Gustavo Petro luego de incrementar el salario mínimo en 23% para 2026, dejándolo en $ 2’000.000 incluido el subsidio de transporte.

Hay que recordar que el país existe el libre mercado y solo hay control de precios para algunos asuntos específicos como medicamentos, donde hay restricción de libre mercado.

