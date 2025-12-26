Bogotá

Incautan en TransMilenio más de mil unidades de pólvora listas para distribuir

Las autoridades en Bogotá han incautado 2.9 toneladas de pólvora en esta época decembrina.

TransMilenio. Foto: Getty Images.

TransMilenio. Foto: Getty Images.

En las últimas horas, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la incautación de 1.440 unidades de pólvora en TransMilenio.

Los hechos se registraron en las estaciones Avenida Jiménez, Ricaurte 13 y La Sabana, donde, gracias a información suministrada por la ciudadanía, se incautaron estos juegos pirotécnicos que se encontraban listos para su distribución al interior de los portales.

El material incautado incluía voladores, martillos, totes, chispitas, volcanes, bengalas y tortas pirotécnicas, entre otros elementos de alto riesgo.

De acuerdo con la información, a los seis infractores se les impuso “orden de comparendo por la manipulación, tenencia y comercialización de estos elementos, en aplicación de la Ley 1801 de 2016”.

Es importante destacar que, en lo corrido del mes de diciembre, se han incautado 2,9 toneladas de pólvora.

