Más de 170 kilos de pólvora han sido incautados en Bogotá: así es el balance por localidades

Las autoridades en Bogotá lograron la incautación total de 173,7 kilos de pólvora ilegal en diferentes localidades de la capital. Los procedimientos se concentraron en: Kennedy, Engativá, Usme, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y Ciudad Bolívar.

Así es el balance por localidades

En la localidad de Kennedy, durante la última jornada, se decomisaron 80 kilos de pólvora, entre bengalas, voladores, mariposas, volcanes, tortas, chispitas, cebollitas y totes. Además, se impusieron 3 medidas correctivas, se ordenó la suspensión temporal de tres establecimientos por tres días, y se recuperaron 15 metros de espacio público ocupados de manera irregular.

En Engativá se realizaron dos operativos. El primero fue el 19 de diciembre en Boyacá Real, en el que se incautaron 6 kilos 580 gramos. El segundo fue el 22 de diciembre en Las Ferias, que dejó como resultado 5 kilos 830 gramos adicionales. En total, en esta localidad se retiraron del mercado 12 kilos 410 gramos de pólvora ilegal.

Por su parte, en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar fueron incautados 53,3 kilos. También, en Rafael Uribe Uribe se frenó la comercialización ilegal de 8 kilos de pirotecnia.

Finalmente, en el centro de Bogotá, las autoridades incautaron cerca de 20 kilos de pólvora, hallada en diferentes puntos y establecimientos. La pólvora incluía voladores, chispitas, mariposas y volcanes, entre otros elementos.

