“Cielos en Calma”, esta es la ley que prohíbe la pólvora con fondos públicos y las alboradas

La senadora Andrea Padilla estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso, para hablar sobre la ley que prohíbe la pólvora con fondos públicos, según la senadora, esta busca establecer regulaciones estrictas sobre el uso de pirotecnia.

La iniciativa, conocida en su promoción como ‘Cielos en Calma’, propone la prohibición del uso de recursos públicos para la compra de pólvora y la eliminación de las llamadas ‘alboradas’. Las alboradas, implican la manipulación de explosivos por personas sin capacitación en zonas residenciales, han sido identificadas como focos de mayor ilegalidad.

Comentó también que el proyecto de ley también exige el establecimiento de perímetros de seguridad para proteger la vida de las personas y de los animales, tanto domésticos como silvestres.

La senadora enfatizó en que la pólvora genera entre 150 y 170 decibeles, muy por encima del límite de 50 dB recomendado para barrios. Estos niveles son dramáticos para los animales; perros y gatos perciben el ruido a partir de 90 y 80 dB, respectivamente, pudiendo sufrir convulsiones, taquicardia o infartos. En tan solo dos años, el Instituto de Protección Animal reportó 1.901 animales afectados, según Padilla.

La propuesta legislativa fomenta la transición hacia espectáculos lumínicos musicales, drones y otras alternativas más seguras. La senadora contó que el proyecto ahora se dirige a una audiencia pública con el sector pirotécnico en marzo, buscando su aprobación final antes de junio.

Escuche la entrevista completa:

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

