Córdoba y Sucre reportan más de 25 quemados por manipulación indebida de pólvora

Montería

Los departamentos de Córdoba y Sucre suman 28 casos de personas quemadas por manipulación indebida de pólvora, según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

Casos en el departamento de Córdoba:

El departamento de Córdoba tendría un registro de 20 casos de personas con este material explosivo, cinco de los afectados serían menores de edad. Los casos se han reportado en municipios como Montería (6), Montelíbano (4), Ayapel (2), Pueblo Nuevo (2), San Bernardo del Viento (2), Cereté (1), Chinú (1), Lorica (1), y Tierralta (1).

Casos en el departamento de Sucre:

El departamento de Sucre tendría un registro de 8 casos en lo que va corrido del mes de diciembre, tres los afectados son menores de edad. Los reportes se han presentado en los siguientes municipios: Corozal (3), Chalán (1), Morroa (1), San José de Toluviejo (1), San Benito Abad (1) y Santiago de Tolú (1).

Tras lo expuesto, las autoridades instaron a los municipios para que intensifiquen las acciones y eviten que los casos se disparen en Nochebuena y Año Nuevo.

En el caso de Córdoba, la administración departamental a través de una circular dispuso lo siguiente:

• Cumplimiento estricto de la normatividad nacional (Ley 2224 de 2022 y Decreto 2174 de 2023) sobre fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización y uso de pólvora, productos pirotécnicos y juegos artificiales.

• Diseño, implementación y ejecución de un plan de contingencia integral durante las festividades de fin de año, orientado a prevenir accidentes, lesiones y eventos de riesgo asociados con el uso de pólvora y productos pirotécnicos. Este plan debe incorporar protocolos de atención inmediata, mecanismos de reporte de emergencias y estrategias de educación comunitaria, en línea con las disposiciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y sus guías técnicas para la prevención y respuesta ante eventos de alto riesgo.

• Coordinación y articulación de acciones con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, estableciendo mecanismos permanentes de asesoría y capacitación a la comunidad sobre los riesgos, consecuencias y normas relacionadas con la manipulación de pólvora. Asimismo, se deberán definir procedimientos claros para la recepción de denuncias, quejas o alertas respecto al almacenamiento, transporte, distribución, venta y uso inadecuado de estos productos, garantizando la participación ciudadana y el control social en la protección de la vida y la integridad de la población.

Finalmente, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, puntualizó que “no queremos que en Córdoba una celebración termine en una sala de urgencias. Nuestro llamado es claro: alcaldes, autoridades y ciudadanía debemos trabajar juntos para que ningún niño resulte quemado por pólvora en estas fiestas”.