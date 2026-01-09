Policía aclara denuncia por presunto intento de secuestro en Potrerito, Jamundí

Las autoridades solicitan a las víctimas que denuncien formalmente el hecho.

Jamundí

Las autoridades de Cali se pronunciaron frente a la denuncia de un presunto intento de secuestro registrada en el corregimiento de Potrerito, en zona rural de Jamundí, luego de la difusión de un video que generó alarma en redes sociales.

En las imágenes se observa a una familia que, desde el interior de su vehículo, graba una persecución por parte de una camioneta roja.

Tras verificar la información, la Policía de Cali indicó que el hecho estaría relacionado con un posible intento de hurto.

“Una ciudadana se acerca a la subestación de policía a Potrerito con el fin de informar que al parecer iba a ser objeto de un hurto en vía rural de Jamundí”, detalló el coronel Andrés Arias, comandante de la Policía de Cali

Las víctimas lograron huir sin resultar heridas y aunque el caso fue reportado, no interpusieron la denuncia formal, lo que les impidió a las autoridades avanzar en la investigación, por lo que reiteran el llamado a denunciar.

“Hemos tomado contacto con esta ciudadana, pero hasta el día de hoy no ha formulado ningún tipo de denuncia”, agregó.