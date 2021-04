"No dañen Transmilenio": Epa Colombia invita a sus seguidores a marchar en paz

Daneidy Barrera es otra de las voces de la farándula nacional que ha manifestado su disconformidad hacia la llamada Ley de Solidaridad Sostenible del gobierno Duque y ha invitado a sus seguidores a marchar pacíficamente.

Cabe recordar que la influenciadora y empresaria generó polémica en el país cuando participó en actos vandálicos en noviembre de 2019. En sus redes sociales publicó un video donde se le veía destruyendo una de las estaciones de Transmilenio con un martillo. Por este hecho, Barrera fue criticada por un sector en Colombia y la Fiscalía General de la Nación le formuló cargos.

Lea aquí: “Hipocresía”: Petro ante críticas de Alcaldía de Claudia López por marchas del 28 de abril

En varias ocasiones, la mujer ha comentado que por este hecho, a pesar de cumplir con la sanción económica y cambiar el rumbo de su vida, le ha costado caro para emprender su camino en los negocios: “Yo hace dos años salí a marchar y me tiré el TransMilenio y desde entonces a mí me cerraron las puertas, la Secretaría de Salud, el Invima y la Policía, porque son entidades del Gobierno".

Le puede interesar: Revelan presuntos contratos de Natalia Bedoya con el Gobierno por casi $20 millones al mes

Así que Daneidy le pidió a sus seguidores que se manifestaron en rechazo a la reforma tributaria, pero en paz: "Si sales este 28 a marchar no dañes el TransMilenio, no vayas a hacer lo que yo hice, porque te vas a tirar tu vida como yo me la tiré (...) Sé que tú no estás de acuerdo con todo lo que está pasando, y yo también saldría a decir no a la reforma tributaria, pero hazlo en paz, sé inteligente no seas tan bruta como yo", expresó.