“No se ofendan, no le hago mal a nadie”: mujer del polémico video íntimo con un taxista

Revuelo generó el video de una mujer que se grabó teniendo relaciones sexuales con un taxista como forma de pago por una carrera.

El hecho, al parecer, sucedió en Floridablanca, Santander, y se volvió viral en redes sociales por su explícito contenido.

La mujer, conocida como Martina Smith, grabó un video en el que explicó por qué hizo eso y aclaró que trabaja para una plataforma de pornografía.

“El objetivo de mi video era publicarlo en la plataforma de contenido para adultos para la que trabajo (…). Es una fantasía que se ha venido alimentando hace mucho tiempo”, afirmó.

Asimismo, les pidió a las personas que no se ofendan por el contenido, pues para ella es su forma de ganar dinero.

“No temo a las consecuencias porque sé no hice nada malo y fue consensuado. Espero que no se ofendan, pero es una forma de trabajar y no le estoy haciendo daño a nadie”, agregó.

Finalmente, les envió un mensaje claro a las personas que critican su contenido.

“Primero tienen que conocer esta industria un poco más adentro para poder dar un punto de vista o una crítica constructiva”, dijo.