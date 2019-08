‘Order in decline’ reciente álbum de la banda SUM 41

Cone, el nombre del artista nació del desde el colegio, pues según él el vocalista de la banda le puso así debido a que Jason no comía normal si no solamente el cono de los helados, 30 años después su nombre sigue así. Por otra parte, él decidió comenzar a tocar el bajo porque era el único instrumento que no había sido elegido por otro integrante de la primera banda en la que estuvo.

En cuanto a sus inicios en la banda SUM41 comentó que: “la banda empieza en 1996 y nosotros ya éramos amigos, en 1998 renuncia el bajista y me pidieron que entrara como bajista y desde entonces me quedé”

Sobre cómo se conforma la banda, expresó que se dio debido a las vacaciones de verano de su universidad. El nombre salió esporádicamente el día 41 de verano y por eso mismo decidieron llamarse así.

En cuanto al nuevo álbum dice que: “es algo muy rápido, en septiembre del año pasado terminamos gira y no tuvimos que vernos nunca, cada uno grabó su parte del álbum en estudios diferentes y gracias a la tecnología mezclamos todo y nos demoramos 6 meses terminándolo.”