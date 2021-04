Paola Rey volvió a la ‘hacienda Elizondo’ y recordó buenos momentos de Pasión de Gavilanes

La reconocida actriz Paola Rey sorprendió a sus fans en redes sociales luego de compartir un video en el que mostró que volvió a la ‘hacienda Elizondo’, lugar en donde se grabó gran parte de Pasión de Gavilanes, novela en la que ella interpretó ‘Jimena Elizondo’.

Y es que en las imágenes se le ve con gafas en frente de la hacienda en un video realizado con varias fotografías.

Asimismo, Rey conmemoró su regreso al lugar con la canción que más identifica a la novela, ‘Fiera Inquieta’ con la interpretación de la cantante y actriz Lady Noriega.

“Que lindo fue volver a este lugar, recuerdos maravillosos”, escribió Rey en Instagram.

Al ver las fotografías de la también modelo, sus seguidores comenzaron a hacer especulaciones sobre una posible segunda temporada de Pasión de Gavilanes, idea que no ha confirmado ninguno de los actores que hicieron parte del elenco.

“La he visto ya cinco veces y no me canso de sorprenderme (…). Queremos la segunda temporada Paola, ¿nos dan el gusto? (…). Ojalá hagan una segunda temporada, es una novela increíble”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.