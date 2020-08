Pezones contra Instagram: cómo las 'influencers' se libran de la censura de la red social

Las activistas profeministas siguen en pie de guerra con Instagram. En particular, exponen la doble moral de los administradores de la red social al censurar las fotos con pezones femeninos. Al mismo tiempo, esta regla de la plataforma no se aplica a los hombres. Muchas, no obstante, han encontrado ingeniosos métodos para evitar la censura.

La popular red social, que cuenta ya con más de 1.000 millones de usuarios activos, sigue sobresexualizando los pezones femeninos, algo que indigna a las influencers y activistas por los derechos de la mujer. En 2019, la popular youtuber y cantante española Melo Moreno desafió la censura de la red social al compartir con sus seguidores una foto en la que posaba en topless en una piscina junto a su novia y varias amigas.

Aunque la imagen no tenía connotaciones sexuales, Instagram pronto la eliminó. Como respuesta, los usuarios llenaron la red social con memes en los que criticaron a la plataforma y la tacharon de retrógrada y sexista.

En cuanto a la propia Moreno, pronto se convirtió en uno de los símbolos del movimiento #freethenipple (libera el pezón, en español) en España.

La vloguera catalana no es la primera celebridad en poner de relieve el problema de la sobresexualización de los pezones femeninos. Así, la famosa modelo plus size británica Iskra Lawrence declaró que "todos tenemos pezones, así que no hagamos de esto un escándalo".

Cabe señalar que los pezones masculinos nunca son bloqueados en la popular plataforma de fotos. La artista y fotógrafa española Sandra Torralba, que saltó a la fama con su provocadora serie de fotos Querido Instagram en la que reflexionó sobre la censura excesiva en la red social, confesó en una entrevista que dicha restricción también se aplica a los niños.

Otras internautas apoyaron la ingeniosa forma de protesta y llenaron la red de sus fotos topless, pero con sus bustos sustituidos por pechos masculinos.

La cuenta de Instagram genderless_nipples (pezones sin género, en español), por su parte, desafía la censura publicando primeros planos de pezones tanto femeninos como masculinos.

"Los dos géneros nacemos con pezones. Somos básicamente iguales. No entendemos por qué se censuran unos pezones y otros no", afirman los creadores de la página. Otro motivo de ira de las activistas es que las normas de censura de Instagram aparentemente se aplican con menos recelo hacia las celebridades cuyas atrevidas publicaciones corren menor riesgo de ser eliminadas.

Para evitar la censura y no mostrar los pezones desnudos, las famosas simplemente comparten fotos en las que lucen prendas translúcidas o de malla. Cabe señalar que Instagram tampoco censura fotos de mujeres que se han sometido a una mastectomía (extirpación quirúrgica de mamas) o de las madres que amamantan a sus bebés.