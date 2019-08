Playlist Salsa con Estilo: sábado 03 de agosto

Me libere - El Gran Combo De Puerto Rico

Ojos chinos - El Gran Combo De Puerto Rico

La murga - Wille Colon Hector Lavoe

El día de mi suerte - Willie Colon Hector Lavoe

Huracán - Bobby Valentin

No es mentira - Bobby Valentin

Anacaona - Cheo Feliciano

El pito (I’ll never go back to Georgia) - Joe Cuba Sextet

El hombre increíble - Marvin Santiago

Vasos de colores - Marvin Santiago

Fuego a la jicotea - Marvin Santiago

Escucha Salsa con Estilo (03/08/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00) en W Radio Colombia

9PM

La vida es un carnaval - Celia Cruz

Quimbara - Johnny Pacheco, Celia Cruz

RUmbón melon - Joey Pastrana

Chakabun - Joey Pastrana

Merecumbe - Johnny Colon

Son montuno - Johnny Colon

Ritmo chanqüi - Orquesta Broadway

Isla del encanto - Orquesta Broadway

Somos los reyes del mundo - Alfredo De La Fe

Excelente amante - Alfredo De La Fe

Dale cepillo - Cesar Mora, Alfredo De La Fe